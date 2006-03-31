РПУ вимагає покарати винних у злочині

Республіканська партія України вважає, що вбивство члена РПУ Анатолія Симоненка, який виграв вибори голови кримського селища Мирний, є «кульмінаційною крапкою в нечесній, з кримінальним відтінком, виборчій кампанії 2006 року на всіх рівнях».

Як сказано в заяві президії політради РПУ, переданій агентству УНІАН прес-службою партії, напередодні дня голосування 26 березня А.Симоненка було по-звірячому побито на порозі свого будинку, і він під час виборів знаходився в комі. Не дочекавшись результатів, А.Симоненко помер.

Президія політради Республіканської партії України висловлює глибоке співчуття сім`ї загиблого. «Вбивство нашого соратника – це величезна людська трагедія і серйозний злочин проти демократії. Республіканець Симоненко був переконаним республіканцем і непідкупним політиком. Ми вважаємо, що саме принциповість А.Симоненка стала причиною трагедії», йдеться в заяві.

РПУ вимагає від Президента України, органів прокуратури, МВС, СБУ прийняти всі передбачені законом заходи щодо розслідування і покарання винних в цьому злочині.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня ввечері в Мирнівську селищну лікарню був доставлений депутат Ммрнівської селищної ради і кандидат на посаду голови Мирнівської селищної ради А.Симоненко із закритою черепно-мозковою травмою, гематомою потиличної області в стані коми.

Міліція встановила, що тілесні ушкодження А.Симоненку нанесли на одній з вулиць селища Мирний двоє невідомих, озброєних дерев`яними палицями.

29 березня в лікарні Євпаторії від одержаних травм А.Симоненко помер.

За даним фактом працює посилена слідчо-оперативна група під безпосереднім керівництвом начальника кримського міліційного Главку В.ХОМЕНКО. Порушена кримінальна справа, ведуться оперативно-слідчі заходи.

На виборах 26 березня А.Симоненка обрали головою селища Мирний.