Яценюк викрив сценарій проведення нових дострокових виборів

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє про існування сценарію проведення нових дострокових парламентських виборів.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу "Інтер" у неділю.

"Я не виключаю, що є сценарій: щоб уникнути відповідальності, давайте проведемо ще одні дострокові вибори", - зазначив А.ЯЦЕНЮК і додав, що “ще одні вибори не принесуть нічого нового”.

"Мені відомий сценарій, який пропонувався: давайте максимально підвищимо прохідний бар’єр, давайте внесемо зміни до Конституції, це стане підставою для дострокових виборів, а потім прийдемо й швиденько поділимо владу", - повідомив спікер.

За його словами, він "категоричний противник того, щоб політичні сили користувалися достроковими виборами тільки для одного: щоб поділити електорат, який не поділений, викинути політичні сили, які мають невисокий рівень підтримки і сформувати біпартійність”.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що ця ідея вже давно крутиться в українських політичних колах. "Давайте поділимо країну на дві зони відповідальності. Перша – це зона відповідальності тих, хто набере більшу кількість голосів, а друга – це опозиція. І всі будуть при кориті. Такої політичної конструкції не буде", - запевнив голова ВР.