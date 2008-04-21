Яценюк викрив сценарій проведення нових дострокових виборів
"І всі будуть при кориті..."
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє про існування сценарію проведення нових дострокових парламентських виборів.
Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу "Інтер" у неділю.
"Я не виключаю, що є сценарій: щоб уникнути відповідальності, давайте проведемо ще одні дострокові вибори", - зазначив А.ЯЦЕНЮК і додав, що “ще одні вибори не принесуть нічого нового”.
"Мені відомий сценарій, який пропонувався: давайте максимально підвищимо прохідний бар’єр, давайте внесемо зміни до Конституції, це стане підставою для дострокових виборів, а потім прийдемо й швиденько поділимо владу", - повідомив спікер.
За його словами, він "категоричний противник того, щоб політичні сили користувалися достроковими виборами тільки для одного: щоб поділити електорат, який не поділений, викинути політичні сили, які мають невисокий рівень підтримки і сформувати біпартійність”.
А.ЯЦЕНЮК нагадав, що ця ідея вже давно крутиться в українських політичних колах. "Давайте поділимо країну на дві зони відповідальності. Перша – це зона відповідальності тих, хто набере більшу кількість голосів, а друга – це опозиція. І всі будуть при кориті. Такої політичної конструкції не буде", - запевнив голова ВР.