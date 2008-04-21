У Тимошенко руки дійшли до бомжів

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 639-р від 17 квітня 2008 року затвердив Концепцію соціального захисту бездомних громадян.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Згідно з рішенням уряду, Міністерство праці і соціальної політики разом з іншими центральними органами виконавчої влади у тримісячний строк має розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян.

Метою Концепції є визначення основних напрямів створення системи реінтеграції бездомних громадян для запобігання їх соціальному виключенню та дискримінації шляхом розвитку мережі закладів відповідного спрямування та підвищення рівня якості соціальних послуг з поступовим наближенням його до європейського.