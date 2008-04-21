Микола Вересень поговорить без сантиментів з Леонідом Кравчуком

Сьогодні 21 квітня о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". В гостях у Миколи Вересня Леонід КРАВЧУК – перший президент України, народний депутат України I-IV скликань, голова Верховної Ради України у 1990-1991 роках, Герой України. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 22 квітня о 16.30.