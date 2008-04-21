Микола Вересень поговорить без сантиментів з Леонідом Кравчуком

11:40, 21 квітня 2008
Політика
381 0

Сьогодні  21 квітня  о 18.30 на хвилях радіо 106 FM  та о 22.00 на телеканалі СІТІ  у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем". В гостях у Миколи Вересня Леонід КРАВЧУК – перший президент України, народний депутат України I-IV скликань, голова Верховної Ради України у 1990-1991 роках, Герой України. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ  22 квітня  о 16.30.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter