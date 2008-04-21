Слідчі хочуть «конкретизувати» бійку Луценка і Черновецького

Слідчі прокуратури м. Києва призначили додаткову експертизу у справі за фактом інциденту між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, що стався 18 січня після засідання Радит національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив прокурор м. Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

«Призначено додаткову експертизу відносно одного учасника (інциденту) і відносно другого», - сказав він. При цьому Є.БЛАЖІВСЬКИЙ пояснив, що це пов’язано з тим, що «перша експертиза була дуже неконкретизована», зокрема, що стосується Ю.ЛУЦЕНКА.

Водночас прокурор повідомив, що слідчі прокуратури цікавилися у експертів, коли можна очікувати результатів повторної експертизи, і ті сказали, що «до кінця місяця результатів не буде».

Довідка УНІАН. 24 січня прокуратура Києва поінформувала, що “за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, під час якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ були навмисно нанесені легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України”.