Гриценко хоче, щоб силовики зняли форму і рівнялися на ЦРУ

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає за необхідне провести «дегенералізацію» та «демілітаризацію» силових та розвідувальних структур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на міжнародному семінарі «Практичні аспекти парламентського нагляду за сектором розвідки».

«Дуже багато дисбалансів у генеральських посадах. І ці дисбаланси очевидні, і на них не можна не звертати увагу», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зауважив, що, наприклад, чисельність Служби зовнішньої розвідки України становить 5-6 тис. осіб, цю структуру очолює військова людина, яка може мати військове звання генерал армії України, в той же час начальник Генерального штабу Збройних Сил України, у підпорядкування якого 200 тис. осіб, також може отримати військове звання генерал армії України.

За його словами, такі дисбаланси є й в інших силових структурах: Управління державної охорони чисельністю близько 3 тис. осіб може очолювати генерал армії; внутрішні війська – трохи більш як 30 тис. осіб - також може очолювати генерал армії; Державна прикордонна служба – 50 тис. осіб – генерал армії України.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що це стосується не тільки перших осіб, оскільки військові звання завищені по всій вертикалі силових відомств. Він переконаний, що для України було б правильним, якщо б граничні військові звання визначались парламентом.

Голова комітету також зауважив, що необхідно провести «демілітаризацію» силових структур.

За його словами, комітет провів аналіз і з’ясував, що всі силові відомства України налічують близько 700 тис. осіб, з них 500 тис. носять військову форму.

За даними А.ГРИЦЕНКА, з них лише 30% займаються безпосередньо обороною країни, а решта виконують внутрішні функції.

На його переконання, з багатьох силових відомств «треба зняти форму і залишити її лише у Збройних Силах».

При цьому він підкреслив, що у силових структурах мають бути збережені всі соціальні гарантії.

«Від того, що ЦРУ - не військове формування, воно не менш ефективне, ніж наше СБУ», - сказав А.ГРИЦЕНКО.