У Партії регіонів заявляють, що тестування - поза законом

Партія регіонів наполягає на збереженні альтернативних можливостей вступу абітурієнтів у вищі навчальні заклади і скасуванні загального тестування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник Партії регіонів, екс-віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Міністерство освіти й Кабінет Міністрів намагаються запровадити загальне тестування й замінити ним випускні та вступні іспити, а сертифікат тестування - зробити єдиним документом, який дає право на вступ у вищі навчальні заклади. У законах чітко визначено, що документом, який засвідчує отримання повної середньої освіти, є атестат про середню освіту. Зараз рішенням Кабінету Міністрів і наказами Міністерства освіти роль цього документа фактично зведено нанівець», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, запровадження загального тестування позбавляє випускників шкіл попередніх років права вступу до вищих навчальних закладів. При цьому він наголосив, що перехід на загальне тестування суперечить Конституції України, а також Законам України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту».

«Ці дії є абсолютно не законними. Зокрема, частина 6 статті 92 Конституції передбачає, що принципи освіти встановлюються виключно законами, а не підзаконними актами. Головна проблема полягає в тому, що тестування є безальтернативним і порушує права і дітей, і батьків на отримання вищої освіти», - пояснив він.

Своєю чергою представник Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА наголосила, що Партія регіонів не наполягає на відмові від тестування. «Ми наполягаємо на збереженні можливості вступати до вищих навчальних закладів і на підставі тестування, і на підставі вступних іспитів. Діти та їхні батьки повинні самостійно визначати спосіб вступу до вишів», - заявила вона.