Ющенко дасть прес-конференцію
13:23, 21 квітня 2008Політика
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У четвер, 24 квітня, відбудеться щоквартальна прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, прес-конференція розпочнеться о 18.00.
І.ВАННИКОВА, на цьому заході глава держави підіб’є підсумки та дасть свою оцінку найактуальнішим подіям внутрішньо- і зовнішньополітичного життя країни, а також окреслить перспективи її розвитку.
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