Ющенко дасть прес-конференцію

У четвер, 24 квітня, відбудеться щоквартальна прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, прес-конференція розпочнеться о 18.00.

І.ВАННИКОВА, на цьому заході глава держави підіб’є підсумки та дасть свою оцінку найактуальнішим подіям внутрішньо- і зовнішньополітичного життя країни, а також окреслить перспективи її розвитку.