Федур називає абсурдним позов Кличка до Черновецького

14:06, 21 квітня 2008
Політика
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Адвокат порівняв ситуацію у суді з боксом

Андрій ФЕДУР
Адвокат Андрій ФЕДУР називає абсурдним адміністративний позов кандидата на посаду Київського міського голови Віталія КЛИЧКА до кандидата у столичні мери Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам представник Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в суді А.ФЕДУР заявив: «Жодних протиправних дій Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не вчиняв. Адже всі кандидати в мери повідомили про те, що вони йдуть на вибори. Чому це не можна було робити ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ? Він не використовував приміщення, не залучав до проведення будь-якої агітації своїх підлеглих. Матеріалів, якими би обґрунтовувалася позивна заява наших опонентів, я не побачив».

Адвокат порівняв ситуацію, що склалася в суді, з боксом: «Мабуть, усі сміялися з ситуації, коли був би призначений боксерський бій за титул чемпіона світу з якоїсь версії, а один з учасників не вийшов на ринг для чесної боротьби і звернувся до суду, щоб його конкурента не випустили на ринг».

«Чомусь вважають, що така «відверта» боротьба за голоси виборців може використовуватися тут, - зауважив А.ФЕДУР. – Адже подібних позовів у суді є декілька. Зрозуміло, що їх мета - зняти ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з виборчих перегонів як на посаду міського голови, так і на депутата Київради. Мабуть, у наших опонентів є певні перестороги, що вони не виграють у ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Адже чинний міський голова не пішов по судах оскаржувати постанову Верховної Ради про оголошення дострокових виборів. Тепер його опоненти шукають будь-які приводи, щоб зняти його з перегонів». А.ФЕДУР прогнозує, що це не останній подібний позов.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, Окружний адміністративний суд Києва розпочинає розгляд позову В.КЛИЧКА до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Позов було подано 18 квітня.

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