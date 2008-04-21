Луценко розповів про допити Ахметова
Міністр просить не створювати зайвий ажіотаж
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО констатує, що слідством не «встановлено причетність АХМЕТОВА до вчинення кримінально караних дій".
Про це міністр сказав в інтерв`ю сайту "Остров" під час останнього візиту в Донецьк.
"На цей момент я можу підтвердити формулу, що заяви, в яких фігурантом проходив пан АХМЕТОВ, не отримали доказів його вини. І під час його допитів, і під час допитів інших людей не було встановлено його причетності до здійснення кримінально караних дій", - сказав міністр.
На думку Ю.ЛУЦЕНКА, "багато питань лежать, очевидно, ще в економічній площині, у площині податків, у площині легалізації джерел такого швидкого збагачення". "Але це не сфера компетенції міліції", - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.
Крім того, кажучи про "дивним чином загиблих багатьох власників донецьких підприємств, які перейшли потім в інші руки", Ю.ЛУЦЕНКО помітив, що "на цей момент не здобуто доказів вини нинішніх власників". При цьому міністр додав, що "розмова йде не тільки про пана АХМЕТОВА, а й про інших".
"Можу тільки єдине сказати - гарантую, що ніхто на рівні центрального керівництва міністерства не заплющує очі на наявні проблеми. Але одна річ знати, а інша – довести. Це треба теж пам`ятати і не створювати зайвий ажіотаж і не давати нездійсненні обіцянки суспільству", - підсумував міністр.