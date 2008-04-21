Луценко розповів про допити Ахметова

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО констатує, що слідством не «встановлено причетність АХМЕТОВА до вчинення кримінально караних дій".

Про це міністр сказав в інтерв`ю сайту "Остров" під час останнього візиту в Донецьк.

"На цей момент я можу підтвердити формулу, що заяви, в яких фігурантом проходив пан АХМЕТОВ, не отримали доказів його вини. І під час його допитів, і під час допитів інших людей не було встановлено його причетності до здійснення кримінально караних дій", - сказав міністр.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, "багато питань лежать, очевидно, ще в економічній площині, у площині податків, у площині легалізації джерел такого швидкого збагачення". "Але це не сфера компетенції міліції", - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, кажучи про "дивним чином загиблих багатьох власників донецьких підприємств, які перейшли потім в інші руки", Ю.ЛУЦЕНКО помітив, що "на цей момент не здобуто доказів вини нинішніх власників". При цьому міністр додав, що "розмова йде не тільки про пана АХМЕТОВА, а й про інших".

"Можу тільки єдине сказати - гарантую, що ніхто на рівні центрального керівництва міністерства не заплющує очі на наявні проблеми. Але одна річ знати, а інша – довести. Це треба теж пам`ятати і не створювати зайвий ажіотаж і не давати нездійсненні обіцянки суспільству", - підсумував міністр.