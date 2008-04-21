Тимошенко заявляє, що й словом не обмовилась про відміну тестів

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО жодного разу не заявляла про можливість скасування проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників шкіл.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

“Мова про скасування тестів не йде. Уряд з`ясує, чи не порушуються права майбутніх студентів”, - сказали у прес-службі.

При цьому у прес-службі нагадали, що в інтерв’ю телеканалу ICTV Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що “абсолютно не задоволена тим, як країна підготовлена до тестування, яке пов’язане з тим, що не будуть здаватися іспити по завершенню навчання в школі, не будуть здаватися іспити для вступу в вищи навчальні заклади, а буде тільки тестування, яке одночасно є іспитами завершальними і вступними”.

Керівник уряду нагадала, що систему тестування започаткував у 2004 році уряд Віктора ЯНУКОВИЧА. “Але реально тільки наш уряд подивився, в якому стані тестування, і я думаю, що ми проведемо позачергове засідання уряду для того, щоб з’ясувати, чи може сьогодні країна без будь-якого порушення прав школярів, майбутніх студентів, їхніх родин провести це тестування, чи можуть вони якісно провести це тестування, і ми будемо в понеділок приймати рішення”, - додала прем’єр-міністр в інтерв`ю телеканалу, йдеться у повідомленні.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що підготовка до запровадження зовнішнього тестування пройшла “абсолютно неякісно”.

У прес-службі Кабміну наголосили, що на засіданні уряду в середу, 23 квітня, питання щодо проведення тестування розглядатиметься з залученням громадськості: представників батьківських комітетів, директорів шкіл, ректорів вищих навчальних закладів, представників профспілок вчителів.

“Мета уряду - забезпечити проведення якісного тестування та з‘ясувати чи готова країна до повного переходу на таку систему, коли сертифікати випускників дорівнюються вступним екзаменам”, - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив здивування тим, що лише за день до тестування випускників шкіл уряд збирається з`ясовувати стан готовності до його проведення.

Президент вважає, що незалежне тестування було запроваджено для подолання корупції в освіті - щоб вступ до вищих навчальних закладів не був конкурсом гаманців батьків, а змаганням знань та інтелекту дітей. Це масштабний проект, який вимагає бездоганної підготовки, переконаний глава держави.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що йдеться про долю 512 тисяч дітей, які завтра прийдуть у центри тестування. Те, як вони складуть цей і наступні тести, вплине на їхню подальшу долю, зазначає він.

На думку Президента, прем`єр-міністр, дивлячись в очі дитині, яка денно і нощно готувалася до тестів, не зможе повторити свою заяву про скасування тестування.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що зараз першочергове завдання уряду - забезпечити належне проведення тестування випускників шкіл. Він сподівається, що Кабінет міністрів зробить усе належне, аби зусилля школярів, їхніх батьків, вчителів і всіх, до брав участь у підготовці тестування, не були змарнованими.