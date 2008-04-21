Кириленко: дії БЮТ створюють загрозу незалежності України

Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що дії БЮТ з приводу змін до Конституції “створюють реальну загрозу територіальній цілісності й державній незалежності України, які на нинішньому етапі розвитку країни здатна захистити лише дієва президентська влада».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України – Народної самооборони», про це В.КИРИЛЕНКО заявив, коментуючи ініціативи БЮТ з приводу майбутніх змін до Конституції України.

«Сьогодні БЮТ, регіонали й комуністи хочуть остаточно відібрати повноваження у Президента і передати їх партійним фракціям парламенту і якомусь «канцлеру», який цими фракціями буде призначатися. На практиці це означає створення системи колективної безвідповідальності і всевладдя парламентсько-олігархічних кланів», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.

У зв’язку з цим НУ-НС, за словами В.КИРИЛЕНКА, ще раз звертається до партнерів з БЮТ “з наполегливим проханням припинити руйнування коаліції, сепаратні дії спільно з опозиційними партіями проти партнерів по коаліції, а найголовніше – відмовитися від наміру всупереч волі громадян ревізувати Конституцію і передати президентські повноваження Верховній Раді».