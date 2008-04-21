Карасьов: об’єднання НДП і ЄЦ - це початок серйозного політичного проекту

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ оцінює заяву про початок переговорів про об’єднання політичної партії “Єдиний Центр” і Народно-демократичної партії як перший крок до створення нового серйозного політичного проекту на базі позапарламентських партій.

Про це він сказав в інтерв’ю сайту “ГАРТ”.

«Це є перший крок, це перший месидж. Як будуть проходити переговори, оцінити поки що важко, але однозначно можна додати, що до цього процесу повинні залучатися нові сили», – сказав В.КАРАСЬОВ.

На його переконання, новий проект повинен згуртувати демократичні сили центристського спрямування.

«Тоді це буде дійсно "Єдиний Центр" не тільки по назві, але і по реальній парламентській і політичній конфігурації», – зауважив В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ і голова НДП Людмила СУПРУН прийняли рішення про початок процесу об’єднання двох політичних сил.