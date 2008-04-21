НСНУ висловлює обурення заявою Тимошенко

“Народний Союз Наша Україна» висловлює обурення заявами прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про намір уряду скасувати незалежне оцінювання (тестування) знань випускників шкіл або зробити результати цього тестування необов’язковими.

Про це йдеться в заяві НСНУ, поширеній прес-службою.

“Ці заяви, зроблені за день до проведення тестування, стали справжнім шоком для 512 тисяч випускників, які кілька місяців готувалися до складання тестів, а також для їхніх батьків та вчителів”, - підкреслили “нашоукраїнці”.

В НСНУ нагадують, що цілями тестування є подолання корупції при вступі до вищих навчальних закладів і, водночас, оцінка якості знань, які даються у кожній школі.

Незалежне оцінювання знань запроваджується на основі світового досвіду і перетворює вступ до ВНЗ на конкурс знань, а не змагання в багатстві чи корупційних зв’язках, наголошують автори заяви.

На їхнє переконання, “атака на незалежне тестування може мати лише одну мету - збереження корупції в системі освіти”. “Ми шкодуємо, що у прагненні заручитися підтримкою тих сил, які відстоюють нинішню корумповану систему вступу до вузів, прем’єр-міністр знову опинилася поруч з нашими опонентами з Партії регіонів”, йдеться в заяві НСНУ.

«Наша Україна» закликає прем’єр-міністра усвідомити, що запровадження тестування є загальнонаціональним завданням, над реалізацією якого кілька років працювали десятки тисяч людей. В НСНУ переконані, що ні Президент України, ні Міністерство освіти й науки, ні демократична коаліція в парламенті не допустять скасування зовнішнього оцінювання знань випускників, “і багаторічну корупцію при вступі до вузів буде подолано”.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що «абсолютно незадоволена тим, як країна підготовлена до тестування».

Сьогодні, 21 квітня, на позачерговому засіданні уряд вирішив, що 23 квітня розгляне питання про стан проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості знань випускників шкіл. На це засідання будуть запрошені представники батьківських комітетів, директорів шкіл, ректорів вищих навчальних закладів, представників профспілок вчителів.

Основна сесія зовнішнього оцінювання розпочинається завтра, 22 квітня, тестуванням з української мови та літератури.

Міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК в інтерв’ю УНІАН наголосив, що завтрашнє тестування не відміняється і відбудеться у запланований час.