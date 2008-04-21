Тимошенко вважає, що Ющенко намагається ліквідувати її як конкурента

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вбачає в критиці уряду з уст глави держави Віктора ЮЩЕНКА спробу ліквідувати конкурента на майбутніх президентських виборах.

Як повідомляє агентство Reuters, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я думаю, причина в тому, що Президент заглиблений у роздуми про вибори... і розглядає мене як конкурента. Але ця конкуренція не повинна стояти на заваді прозорості та реформам у моїй країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також заявила, що не має наміру підкорятися «незаконній» забороні В.ЮЩЕНКА на приватизацію через побоювання розпродажу «стратегічних» активів за безцінь.