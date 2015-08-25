Саакашвілі не з'явився до суду

У Подільському районному суді Києва, де сьогодні мало відбутися перше засідання, були присутні тільки представники Коломойського. Ні Саакашвілі, ні його представник до суду не з'явилися.

Про це повідомив кореспондент видання «Закон і Бізнес».

Нагадаємо, раніше Міхеїл Саакашвілі заявив про те, що має докази причетності Ігоря Коломойського до контрабандних схем в Одесі. Однак ухилився від відповіді, чи готовий йти з цими доказами в суд.

Тим часом, Коломойський, вважаючи подібні звинувачення досить серйозними, подав позов до суду. Крім контрабанди, Саакашвілі звинуватив Коломойського в спробі дати хабар грузинським чиновникам. Нібито такі інциденти мали місце в Грузії. Ці звинувачення Коломойський також відкидає.

«Хабар - теж дуже комічне питання. Він сказав, що я його людям пропонував. Ви собі уявляєте: я приїжджаю щодо якихось податкових проблем і пропоную хабар прем'єр-міністру і генпрокурору? Вони повинні були викликати не міліцію, а санітарів відразу», - сказав бізнесмен.