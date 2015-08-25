Посол США назвав ганьбою "судовий фарс" у Росії над Сенцовим і Кольченком

16:11, 25 серпня 2015
Політика
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Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт назвав ганьбою "судовий фарс" у Росії із засудженням українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка.

REUTERS

Про це посол США в Україні повідомив у Twitter.

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"Рішуче засуджую російський фарс із "судовим процесом", який призвів до ув'язнення Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Ганебно", - наголосив Пайєтт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 серпня, військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка - до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

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