Порошенко заявив, що не бачить ризику ескалації конфлікту з боку Придністров'я

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко в Одесі сказав журналістам.

«Я не бачу ризиків ескалації ситуації з боку Придністров'я», - заявив Порошенко, акцентувавши, що на державному кордоні з ПМР в даний час зосереджені значні сили Національної гвардії та Держприкордонслужби.

При цьому він зазначив, що не може бути так само впевненим щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко під час зустрічі з курсантами та професорсько-викладацьким складом Одеської національної морської академії в рамках робочої поїздки в Одеську область заявив про готовність України захищатися не тільки на суші, але і на морських рубежах.

Порошенко підкреслив, що вже багато зроблено для захисту України, і багато чого ще потрібно зробити, зокрема, попереду – повернення Криму і відновлення Військово-морських сил з базою в Одесі.