Меркель побачила західні компанії, які страждають від санкцій, але скасовувати їх поки ніхто не збирається
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Європейський Союз поки не може скасувати санкції, що прийняті відносно Росії через конфлікт в України.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
За словами канцлера, санкції торкнулися низки західних компаній. "Тому ми, звичайно, хочемо таких політичних рамкових умов, які дозволили б нам зняти санкції. Зважаючи на істотні порушення міжнародного права і досі нестабільної ситуації ми, на жаль, ще не досягли цього питання", - сказала Меркель.
Разом з тим канцлер зазначила, що Берлін бажає повернутися до конструктивних відносин з Москвою.
"Ми бажаємо партнерських відносин з Росією, у нас так багато міжнародних проблем", - заявила Меркель. За її словами, Москва, зокрема, може зіграти важливу роль у врегулюванні конфлікту в Сирії.
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Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Кабінет міністрів Українисхвалив новий пакет додаткових санкцій проти Російської Федерації і відправив їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
Нагадаємо, 11 серпня набрали чинності розширені санкції США проти Росії і українських екс-чиновників, причетних до розкрадання державних активів і зловживань на держслужбі.