На сайті Кабміну опубліковано розпорядження щодо додаткових санкцій проти Росії

Розпорядженням передбачається у зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, завдало значних майнових і фінансових втрат Україні та несе реальні і потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці і суверенітету, відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про санкції" та на додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2014 р. № 829 схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України такі пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів:

1) застосувати до фізичних осіб санкції за переліком згідно з додатком 1 (для службового користування);

2) застосувати санкції до юридичних осіб за переліком згідно з додатком 2 (для службового користування).

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Органам державної влади, на яких буде покладено виконання рішення РНБО про застосування санкцій, протягом строку дії санкцій у разі звернення особи за видачею документа дозвільного характеру, видача якого заборонена як санкція, або волевиявлення особи щодо вчинення правочину, вчинення якого заборонено як санкція, доручається проводити перевірку належності такої особи до числа осіб, на яких поширюються санкції.

Водночас, Міністерство закордонних справ, згідно з розпорядженням, після набрання чинності рішенням РНБО щодо застосування санкцій має подати відповідну інформацію компетентним органам Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання про запровадження аналогічних санкцій.

Крім того, розпорядженням передбачається винести на розгляд РНБО питання щодо встановлення строку застосування санкцій, інформування осіб про застосування до них санкцій, а також щодо оприлюднення переліку таких осіб.

Відповідне розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Кабінет міністрів схвалив новий пакет додаткових санкцій проти Російської Федерації і відправив їх на розгляд РНБО.

11 серпня набрали чинності розширені санкції США проти Росії і українських екс-чиновників, причетних до розкрадання державних активів і зловживань на держслужбі.

Як повідомив посол України в США Валерій Чалий, до розширеного санкційного списку увійшли 7 фізичних осіб та 6 компаній, які ухилялися від введених санкцій (зокрема, пов'язаних із Г. Тимченком, Б. Ротенбергом і концерном «Калашников»), 2 російські компанії, задіяні у військово-промисловому комплексі РФ, 4 колишніх українських високопосадовців та їхніх пособників, причетних до розкрадання державних активів і зловживань на держслужбі, афільована з Олександром Януковичем (старший син екс-президента Віктора Януковича) компанія – ПАТ «МАКО Холінг». Також у списку санкцій - 5 операторів кримських портів і 1 кримський оператор поромних перевезень, 35 компаній, які контролюються раніше внесеними до переліку санкцій особами, а також ті, чиї більш як 50% капіталу контролюють російські «Внєшекономбанк» і «Роснефть».

За словами Чалого, розширення санкційного списку також покликано узгодити існуючі обмеження з іншими членами міжнародної коаліції країн, зокрема ЄС і Канадою, які підтримують Україну в протистоянні збройній агресії РФ. Крім того, Мінфін США намагається забезпечувати максимальне інформування представників американського бізнесу щодо необхідності дотримання санкцій.

Санкції щодо РФ з боку більшості розвинутих країн були введені влітку 2014 року у відповідь на анексію Криму, а також розв'язання бойових дій на Донбасі.