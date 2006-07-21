Фонд держмайна не поділяє залякувань Азарова

Фонд державного майна України в січні-червні 2006 року одержав від приватизації 160 млн. 281,9 тис. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду (дані, з урахуванням інформації від регіональних відділень ФДМУ).

Це на 24,5% вище планових показників, встановлених для ФДМУ Міністерством фінансів на перше півріччя ц. р., йдеться в повідомленні. (Згідно з планом, надходження мали становити 128,7 млн. грн. – УНІАН.)

Станом на 3 липня до Держбюджету ФДМУ перерахував 153 млн. 914,6 тис. грн. надходжень від приватизації.

У прес-службі також повідомили, що в першому півріччі ФДМУ одержав від здачі в оренду держмайна 153 млн. 708,57 тис. грн., що на 22% перевищує планові показники. Надходження від дивідендів на держпакети акцій у січні-червні становили 212 млн. 689 тис. грн. (на 84% вище планових).

Таким чином, підсумували у Фонді, всього в першому півріччі в цілому розмір отриманих коштів становив 526 млн. 679,47 тис. грн. при планових – 370,1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня під час бюджетних слухань у ВР голова парламентського комітету України з питань бюджетної політики, один із лідерів Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявив, що він прогнозує «бюджетну катастрофу» у виконанні державного бюджету на 2006 рік. Зокрема, за його прогнозами очікується «повний провал» надходжень доходів від приватизації, оскільки за його словами, замість запланованих 2 млрд. грн. (планова цифра на поточний рік - УНІАН) на даний час надійшло всього 160 млн. грн.

Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2006 рік» планується, що сума надходжень від приватизації в 2006 році становитиме 2 млрд. 100 млн. 188 тис. грн.

Фонд державного майна в 2005 році перерахував до Держбюджету 20 млрд. 686 млн. грн., одержаних від продажу державного майна.