Початок засідання Верховної Ради перенесли на 12 годину, Порошенко веде переговори з лідерами фракцій

Парубій зауважив, що консультації тривають.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко у кабінеті голови Верховної Ради Володимира Гройсмана проводить консультації за участю лідерів фракцій і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з приводу ситуації в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради розглядатиметься законопроект про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади. Парламент має попередньо схвалити президентський законопроект про внесення змін до Конституції “Щодо децентралізації влади” (№2217а).

Під стінами Верховної Ради зібралися мітингувальники, зокрема представники ВО «Свобода», Радикальної партії та партії "УКРОП", які вимагають від депутатів не голосувати за внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

Парламентарії від Радикальної партії заблокували трибуну Верховної Ради.