Генсек Ради Європи привітав голосування за зміни до Конституції

14:56, 31 серпня 2015
Політика
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Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд схвалив голосування Верховної Ради за зміни до Конституції у першому читанні.

Рада Європи привітала голосування за зміни до Конституції України / euroua.com

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я вітаю голосування просто зараз у Верховній Раді України на підтримку конституційної реформи і децентралізації. Процес реформ має продовжуватися", - зауважив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні 31 серпня, ВР схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. «За» проголосували 265 народних депутатів із 368, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього біля ВР почалися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.


 

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