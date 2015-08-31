Генсек Ради Європи привітав голосування за зміни до Конституції
14:56, 31 серпня 2015Політика
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Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд схвалив голосування Верховної Ради за зміни до Конституції у першому читанні.
Рада Європи привітала голосування за зміни до Конституції України / euroua.com
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Я вітаю голосування просто зараз у Верховній Раді України на підтримку конституційної реформи і децентралізації. Процес реформ має продовжуватися", - зауважив він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні 31 серпня, ВР схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. «За» проголосували 265 народних депутатів із 368, зареєстрованих у сесійній залі.
Після цього біля ВР почалися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.
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