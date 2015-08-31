Генсек Ради Європи привітав голосування за зміни до Конституції

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я вітаю голосування просто зараз у Верховній Раді України на підтримку конституційної реформи і децентралізації. Процес реформ має продовжуватися", - зауважив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні 31 серпня, ВР схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації. «За» проголосували 265 народних депутатів із 368, зареєстрованих у сесійній залі.

Після цього біля ВР почалися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.



