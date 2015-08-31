Президент вважає "очевидним", кому на руку грають "псевдопатріоти"

Про це він заявив у своєму зверненні щодо сьогоднішніх заворушень біля будівлі Верховної Ради, передає кореспондент УНІАН.

"Завдяки дипломатичним зусиллям останнього тижня, в тому числі, і моїй безпосередній участі під час поїздки до Брюсселя, вже 3 дні, як обходиться без обстрілів з важкої артилерії і мінометів. Вже 3 дні, як на Донбасі немає вбитих серед наших воїнів. Проте хтось заради реклами своїх партійних прапорів та кількох місць у райраді вбиває захисників Вітчизни в Києві", - сказав президент.

Він додав: "Кому на руку грали, на чий млин лили воду сьогодні ці так звані псевдопатріоти? Відповідь очевидна".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуту бойову гранату. Один боєць Нацгвардії загинув. Ще 122 особи, за даними МВС, постраждали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що чоловіка, який кинув гранату, затримано.