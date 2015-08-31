Міноборони: Під стінами ВР поранено 112 військовослужбовців Нацгвардії та міліціонерів

Про це повідомив відповідальний секретар військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги - полковник медичної служби Всеволод Стеблюк, інформує прес-служба Міністерства оборони.

«В результаті терористичного акту під Верховною Радою України поранення отримали 112 військовослужбовців Національної гвардії та працівників міліції. Загинув один військовослужбовець НГУ від поранення серця», - сказав він.

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За даними полковника, до цивільних лікарень, зокрема, в 17-ту клінічну лікарню поступили 37 поранених, з них троє перебувають у вкрай важкому стані, 7 - в тяжкому стані. В Олександрівській лікарні перебувають 6 постраждалих. Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» прийняв 24 поранених, із них 2 перебувають у тяжкому стані. В Центральному госпіталі МВС України знаходяться 42 поранених, з них 2 - у тяжкому стані. Госпіталь ГУМВС України в місті Києві прийняв 3 поранених.

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«На сьогодні задіяно всі сили та засоби військових медичних служб, медичної служби МВС та цивільних лікарень. Забезпеченість препаратами крові та медикаментами - стовідсоткова. Працює Військово-цивільний координаційний штаб медичної допомоги. Керівники медслужб усіх силових структур та представники КМДА перебувають у лікарнях біля поранених», - зазначив Стеблюк.

Як повідомляв УНІАН, в понеділок під Верховною Радою сталися сутички між силовиками та мітингувальниками, які вимагали не ухвалювати зміни до Конституції. Після голосування парламенту, мітингувальники пішли штурмом на Раду і почали кидати димові шашки. Потім хтось кинув у лави міліції і Нацгвардії бойову гранату. Міліція затримала близько 30 осіб, серед яких, начебто, і того, хто кинув гранату під Радою.