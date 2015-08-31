З'явилося відео сьогоднішніх зіткнень біля Ради з висоти пташиного польоту
18:34, 31 серпня 2015Політика
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У мережі з'явилося відео, зняте безпілотником у ході масових зіткнень біля стін Верховної ради в понеділок, 31 серпня.
Сьогодні біля стін Ради відбулися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями / Фото УНІАН
На відео можна побачити, як відбувалися зіткнення між радикальними активістами та правоохоронцями під Радою.
Раніше УНІАН повідомляв, що у сутичках під Верховною Радою поранені 122 людини, серед яких заступник міністра внутрішніх справ Василь Паскал. Також поранення отримали двоє французьких журналістів одного з телеканалів, вони зараз перебувають у лікарні.
Нагадаємо, зіткнення біля ВР почалися відразу ж після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.
Протестувальники почали кидати у правоохоронців пляшки, димові шашки і бруківку. Також у правоохоронців кинули бойову гранату.
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