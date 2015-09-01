Садовий пов'язав інформацію про тиск на депутатів із результатами їх голосування за зміни до Конституції

Про це він сказав в коментарі "Українській правді" у понеділок ввечері.

"Прочитавши на сайті Генпрокуратури повідомлення про те, що мене запрошують сьогодні на допит, я вранці приїхав на допит до ГПУ. Вони, правда, були трошки здивовані, не знали, що зі мною робити, потім почали кудись дзвонити, вийшов представник прокуратури, і мене запросили на допит. Мене допитували у присутності двох слідчих", - повідомив Садовий.

За його словами, у Генпрокуратурі він провів близько двох годин.

"Я говорив про політичний тиск на депутатів. Але я обмежений у можливості давати коментар, тому що даючи свідчення в прокуратурі, я підписав у тому числі і зобов'язання не розголошувати суть самого процесу допиту", - зазначив міський голова Львова.

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На запитання про те, чому він не називає імен політиків, на яких тиснуть і чому у фракції "Самопоміч" спростовують його заяву, Садовий сказав: "Це право колег-депутатів подавати інформацію так, як вони вважають за потрібне".

"Я думаю некоректно мені говорити замість депутатів. Але якщо ви порівняєте голосування, яке відбулося 16 липня, де від "Самопомочі" тільки один депутат голосував "за" зміни до Конституції – Ганна Гопко. То вже під час сьогоднішнього голосування було 5 депутатів, які проголосували "за" – додав він.

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"Що змусило їх змінити свою принципову позицію, треба питати у них. Вони коли входили в парламент, ми з ними мали виключно моральні зобов'язання – будувати нову українську політику на засадах моралі. Якщо вони вирішили так поступити, як поступили – Бог їм суддя", - сказав Садовий.

"Але однозначно, що тиск був, тому що запрошували на різні зустрічі. Що пропонували чи не пропонували, побачимо, чи вони будуть мати сміливість це питання колись розкрити", - заявив мер Львова.

Коментуючи інформацію про виключення п'ятьох депутатів із фракції за голосування за зміни до Конституції, Садовий зазначив, що питання децентралізації було принциповим для "Самопомочі".

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"Наскільки я знаю, вчора фракція прийняла принципове рішення, що голосування стосовно Конституції - це принципове питання і з принципових питань фракція приймає одностайні рішення. Якщо хтось із членів фракції це рішення порушує, його виключають з фракції. Фракція послідовно поступила", - вважає він.

Садовий також не погоджується із заявами про те, що його партія "скочується до популізму і більшовицького авторитаризму".

"Більш демократичної позиції, яка є у фракції "Самопоміч", ви не знайдете у жодній фракції нашого українського парламенту. Кожне питання максимально дебатується і обговорюється", - заявив він.

"У нас немає практики, яка є у багатьох інших фракціях, коли перед голосуванням людям дають команду голосувати так чи так. По кожному законопроекту працює робоча група, яка вивчає питання, доповідає, голосування приймає рішення. І тільки коли більшість голосів "за", формує позицію", - додав політик.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у Генеральній прокуратурі України слідчі 31 серпня допитали міського голову Львова Андрія Садового як свідка у кримінальному провадженні щодо спроби можливого тиску та підкупу народних депутатів України від фракції «Самопоміч» напередодні голосування щодо конституційних змін, інформація про що днями була поширена рядом ЗМІ.