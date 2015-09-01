Теракт біля Ради: Бійці з АТО звернулися до українців
12:31, 01 вересня 2015Політика
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Бійці з АТО обурені вчорашніми подіями під Радою і закликають українців оберігати мир в той час, коли Україна бореться з зовнішнім агресором.
Про це говориться у відеозверненні, опублікуваному Радіо Свобода.
Воїни обурені тим, що люди гинуть і отримують каліцтва далеко від лінії фронту. Військовослужбовці закликали українців не піддаватися на провокації з боку ворога.
"Ми стоїмо тут, захищаючи цілісність нашої країни. Справжній ворог тут ... А ви в цей час починаєте війну між собою в центрі Києва", - йдеться у зверненні одного з бійців.
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