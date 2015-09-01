В ЄС вважають, що події під Радою продемонстрували готовність України заплатити високу ціну за мир

Таку думку він висловив по завершенню зустрічі з прем’єр-міністром Хорватії Коліндою Грабар-Кітаровіч (Kolinda Grabar-Kitarović), що відбулася в ході візиту до цієї країни, передає власний кореспондент УНІАН.

За словами Туска, Росія та криза в Україні були темою обговорення.

«Ми швидко наближаємося до дед-лайну щодо повного виконання Мінських домовленостей. Дуже важливо, щоб всі доклали зусилля, аби гарантувати, що дед-лайн буде витриманий», - наголосив президент ЄР.

Туск висловив занепокоєння у зв’язку з насиллям, яке сталося у Києві 31 серпня.

«У певному сенсі це показує тверду рішучість української влади та парламенту виконати свої зобов’язання та реалізувати Мінські домовленості. Але також це демонструє і чутливість таких питань, як надання особливого статусу певним частинам України. Це показує, що Україна готова заплатити високу ціну за мир», - вважає він.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Верховна Рада на своєму позачерговому засіданні схвалила президентський законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

Після цього почалися сутички між мітингувальниками, які виступали проти внесення цих змін, і правоохоронцями.

Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Один боєць Нацгвардії загинув, ще двоє гвардійців померли сьогодні.

Загалом повідомляється про понад 150 поранених внаслідок сутичок під стінами ВР.