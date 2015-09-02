"Самопоміч" пояснила, чому вирішила залишитись у коаліції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Об'єднання "Самопоміч".

"Ми залишаємось в коаліції для того, щоб не дати Українській державі під час війни та соціальної напруги скотитися до хаосу та узурпації", – заявив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Однак, за його словами, подальша діяльність коаліції можлива лише за однієї умови – якщо вона дійсно буде коаліцією партнерів.

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"Коли "Самопоміч" не підтримує призначення представника старої прокурорської системи Шокіна генпрокурором чи Грицака головою СБУ, то треба шукати компроміс, а не йти на сепаратний союз з екс-регіоналами. Якщо значна частина суспільства не сприймає змін до Конституції, то треба шукати компроміс, а не силою продавлювати свій варіант, і, знову ж, компенсувати голоси депутатами з проросійського "Опозиційного блоку". Ми вимагаємо припинити ганебну практику альянсу з силами, що системно доводили країну до знищення", – наголосив Березюк.

В іншому випадку, переконані в "Самопомочі", коаліція втрачає сенс існування, і тоді треба чесно заявити українцям про нові союзи.

"Але коаліцію ще можна відновити, якщо між нами відновиться довіра та почуття спільної відповідальності за державу", – заявляють у фракції.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня про вихід зі складу коаліції оголосила Радикальна партія.

Згодом представник президента у Верховній Раді, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Степан Кубів заявив, що на консультаціях з приводу подальшої діяльності коаліції "прийнято відповідний план. План позитивний на те, що коаліція буде збережена".