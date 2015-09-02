Україна заручилася підтримкою Австралії у подоланні російській агресії

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Австралії в Україні Даглас Траппетт під час зустрічі з секретарем РНБО Олександром Турчиновим, повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки і оборони.

У ході зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію на сході України, а також питання розслідування катастрофи рейсу МН-17.

В цьому контексті сторони погодилися з тим, що блокування Росією питання створення міжнародного трибуналу щодо збиття «Боїнга МН-17» стало «прямим зізнанням РФ у цьому злочині», підкреслюється в повідомленні.

«Україна готова до будь-якої співпраці в розслідуванні збиття малайзійського «Боїнга», щоб всі винні були покарані», - наголосив секретар РНБО.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК "Бук". Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла в Раду безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для притягнення до відповідальності тих, хто збив "Боїнг".