Суд більше не буде пробачати неявку Махніцького і Баганця на розгляд справи про наклеп - Портнов

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив екс-перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов, який раніше ініціював кримінальне переслідування чиновників.

Портнов повідомив, що в Палаці правосуддя м.Брюссель тільки що закінчилося судове засідання за обвинуваченням колишніх керівників Генеральної прокуратури України Олега Махніцького та Олексія Баганця в шахрайстві і наклепі, скоєними на території Євросоюзу.

Портнов також нагадав, «що півтора роки тому фігуранти направили щодо мене сфальсифіковані відомості в штаб-квартиру ЄС з ініціативою введення санкцій».

«Незважаючи на подальше скасування санкцій і кримінальних звинувачень мною, в навчально-виховних цілях, тривають судові процеси проти чиновників ЄС і колишніх українських прокурорів в європейських органах правосуддя», - додав Портнов.

Політик повідомив, що на сьогоднішнє засідання підозрювані знову не з'явилися, суд перевірив формальні обставини подачі документів та заяв, встановив юрисдикцію, упевнився в здійсненні необхідних заходів по врученню підозрюваним особам повісток і призначив засідання по суті на 18 листопада 2015 року.

Він зазначив, що «суд також оголосив, що неявка підозрюваних більше не буде перешкоджати розгляду справи і якщо вони в черговий раз не з'являться в судовому засіданні, воно пройде без них».

«Нагадаю, що міжнародна правозахисна організація Human Rights without Frontiers International опублікувала і направила в Євросоюз доповідь про те, що відносно мене українська влада здійснювала політично вмотивоване переслідування з міркувань особистої помсти і на цьому прикладі рекомендувала Євросоюзу при застосуванні санкцій використовувати принцип презумпції невинності», - додав Портнов.

Як повідомлялося раніше, судове засідання за обвинуваченням екс-керівників Генпрокуратури Олега Махніцького та Олексія Баганця у шахрайстві, фальсифікації документів і наклепі, розпочате органами прокуратури Бельгії повинно було відбутися ще 17 червня, однак було перенесено у зв'язку з неявкою підозрюваних до суду. Махніцький і Баганець на вимогу королівського прокурора Бельгії були викликані в суд Брюсселя для розгляду у справі №А192029 за заявою Портнова.

У заяві, прийнятим бельгійським судом, останній навів докази фальсифікації щодо нього відомостей, спрямованих українськими чиновниками в Євросоюз, які стали причиною накладення знятих нещодавно санкцій.

Адвокат Сергій Демеченко, що представляє інтереси Портнова, направляв на адреси, за якими можливо перебувають розшукувані особи, або де могли допомогти в передачі їм інформації, листи з повістками.

Разом з тим, Міністерство юстиції, вважаючи, що бельгійські судові пристави послалися не на ту Конвенцію, не вручили повістки підозрюваним. Про це свідчать заперечення, які були представлені Мін'юстом вже в українському суді по справі про бездіяльність міністерства. Копія відповідного документа є у відкритому доступі.