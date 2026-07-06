У Києві після атаки РФ масштабні руйнування: є загиблі та багато поранених (фото)

Під завалами ще перебувають люди.

Росія всю ніч масовано била по Києву ракетами та дронами, внаслідок атаки у столиці масштабні руйнування та пожежі, є загиблі та дуже багато поранених.

Оновлено 7.20. Ткаченко повідомив, що в Києві вже 9 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки. У тому числі постраждали пʼятеро дітей.

На жаль, кількість жертв не остаточна, роботи з розбору завалів та порятунку людей ще тривають.

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Так, за останніми даними голови Київської МВА Тимура Ткаченка, у столиці вже відомо про сімох загиблих та 24 постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що 14 людей госпіталізовані, в тому числі двоє дітей - 7 та 8 років.

У столиці частково зруйновано кілька багатоповерхівок у різних районах, за даними рятувальників, під завалами ще перебувають люди.

Так, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у Подільському районі сталося влучання в житлову двʼятиповерхівку, зруйновані з 9 по 5 поверхи, рятувальна операція триває.

Також за іншими адресами у цьому районі сталося часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку.

Крім того, у 21- поверховому житловому будинку сталося руйнування з 2 по 5 поверхи, триває пошук потерпілих.

У Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків сталося падіння уламків на рівні 4 поверху, а в іншому - пожежа квартир на площі 150 кв. м.

За іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-ти поверховий житловий будинок сталось загоряння з 23 по 25 поверхи.

У Голосіївському районі попередньо внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

Київ ще не оговтася від минулої атаки

2 липня Росія масовано атакувала Київ ракетами та дронами. у ніч на 2 липня російські загарбники запустили 74 ракети і 496 дронів різного типу. Українські захисники змогли знешкодити 48 ракет та 476 дронів. Водночас, зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях.

Внаслідок атаки загинули понад два десятки людей і близько 100 постраждали.

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