Порошенко звинуватив Росію у заворушеннях біля Верховної Ради

Про це глава української держави заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News, передає Українська правда.

Порошенко звинуватив Росію у розширенні "кампанії з дестабілізації" України, результатом чого стали нещодавні заворушення біля будівлі Верховної ради.

"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, використовуючи ультраправі угруповання, і не тільки", - заявив він.

На його думку, останнім часом політика Москви стосовно України набула "непередбачуваного характеру". Президент також упевнений, що окремі дії Москви представляють загрозу не тільки для України, але також для європейської і глобальної безпеки.

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"Москва поклала початок тому, що зараз називають "гібридною війною" - використання таємних операторів розпалювання нестабільності" - наголосив він.

Єдиною причиною, через яку росіяни прийшли до Мінська і стали вести переговори є результат економічних санкцій, запроваджених зовнішнім світом, сказав він, наполягаючи на тому, що Україні не потрібні іноземні війська, але вона, як і раніше, потребує підтримки міжнародного співтовариства.

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Як повідомляв УНІАН раніше, нова воєнна доктрина України офіційно констатує, що воєнним противником України є Російська Федерація, та ставить завдання з передислокації військових частин і з’єднань і створення належної військової інфраструктури у східних та південних областях.