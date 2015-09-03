Кінець Путіна наближається, він сам приведе себе до загибелі - голландський психіатр

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав голландський правозахисник, генеральний секретар міжнародної організації Глобальна ініціатива у психіатрії, викладач університетів Грузії, Литви та України Роберт ван Ворен.

За його словами, внаслідок дій Путіна Росія котиться по спіралі, "яка приймає настільки безглузді форми, що навіть найстійкіші прихильники РФ на Заході задумалися".

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"Путін досяг успіху, наживаючи собі ворогів. У нього талант налаштовувати людей проти себе, показуючи своє справжнє обличчя — політичного терориста, невиліковного піромана. До речі, піромани завжди погано закінчують — їм майже ніколи не вдається уникнути покарання. Тому я переконаний: кінець Путіна наближається. Тут російському президентові можна подякувати: він сам — найгірший свій ворог і сам приведе себе до загибелі", - вважає психіатр.

За його словами, питання лише в тому, "скільки ще піроманів, готових зайняти його місце і продовжити це безумство, крутиться десь поблизу".

Повний текст інтерв'ю Роберта ван Ворена читайте у випуску журналу "Новий час", 4 вересня.