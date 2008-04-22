Якби вибори до ВР відбулися найближчим часом (опитування)
Дані центру Разумкова
Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то найбільше голосів отримав би Блок Юлії Тимошенко.
Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 11 по 17 квітня 2008 року.
Так, за БЮТ віддали б свої голоси 28,3% опитаних. Партія регіонів отримала б підтримку 26,8% респондентів, за блок "Наша Україна – Народна самооборона" готові проголосувати 8,4%, за Комуністичну партію України - 5,8%, за Блок Литвина - 5,1%.
Не подолали б 3% бар’єр Соціалістична партія України, яку підтримали б 1,7% респондентів, Прогресивна соціалістична партія України (0,4%), Всеукраїнське об’єднання "Свобода" (1,0%).
У той же час, проти всіх партій і блоків голосували б 9,2% опитаних, а 11,4% респондентів було важко визначитися, за кого віддати свій голос.
Усього під час дослідження було опитано 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.
Опитування здійснювалося у 129 населених пунктах (із них 75 міських і 54 сільських). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.