Кандидат ПР усвідомлює, що демкоаліція зацікавлена зірвати вибори в Києві

Кандидат на посаду Київського міського голови від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ допускає зрив позачергових виборів у Києві.

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи допускає він зрив виборів, та чи можливе перенесення їх на пізніший термін.

«Дійсно, позови є і це може спрацювати на користь будь-кого. І зараз мені здається, що зацікавлених серед претендентів демократичної коаліції наразі більше, ніж це бачилося зо два чи три тижні назад. Тому цей ризик є. Ми його усвідомлюємо», - сказав В.ГОРБАЛЬ.

В той же час він підкреслив, що вважає вибори в столиці єдиним виходом з «цієї кризи, яка, власне, все одно є».

Щодо можливого перенесення дати виборів, він сказав: «Мені прикро, коли в нас про зміни говорять під час виборів. Звичайно, це все або маніпулятивні технології, або технології виборчих штабів. Тому об’єктивно оцінювати це досить складно».