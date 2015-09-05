Після звільнення Донбасу буде потрібен перехідний етап у два роки - Жебрівський

Про це вчора в ефірі 5 каналу заявив очільник Донецької області Павло Жебрівський.

"Після відновлення кордонів Донецької області і України все рівно буде потрібен перехідний період – роки два. Час для того, щоб багато хто змирився з тим, що сьогодні вони не володарі життя. Для того, щоб Донецьк і тимчасово окуповані території знову себе усвідомили частинкою України, потрібен перехідний етап", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, голова Донецької ОДА Павло Жебрівський вважає, що вибори на Донбасі можна буде проводити лише після відновлення кордону України.