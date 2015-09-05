В Одеській області створена прикордонна комендатура швидкого реагування

Як повідомили УНІАН у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби, на презентації прикордонної комендатури були присутні голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, керівники району та міста.

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Крім охорони держкордону, комендатура буде задіяна у спеціальних заходах, пов'язаних із підвищеним ризиком, у тому числі антитерористичних. Службовці підрозділу також будуть задіяні в попередженні злочинів та адміністративних правопорушень. Комендатура оснащена сучасною автомобільною технікою та озброєнням. Військовослужбовці проходять серйозний відбір і навчання.

Наразі особовий склад майже укомплектований. Ведуться реконструкція та ремонт будівель комендатури, необхідних для служби й побуту особового складу.

Присутнім прикордонники продемонстрували сучасні засоби та програми, за допомогою яких контролюється ділянка державного кордону.