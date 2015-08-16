На українсько-угорському кордоні затримано 15 нелегалів

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, групу незаконних мігрантів затримали учора співробітники Держприкордонслужби України та угорські прикордонники в результаті обміну оперативною інформацією у рамках проведення спільної операції «Кордон-2015».

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Зазначається, що десятьох осіб без документів затримали ввечері прикордонники відділу «Косине» Мукачівського загону за 100 метрів від кордону з Угорщиною. Серед затриманих було 5 громадян Афганістану, 4 - Шрі–Ланки та 1 громадянин Бангладеш.

Також учора від угорських прикордонників було отримано інформацію про затримання ними навпроти цієї ділянки кордону ще 5 осіб, попередньо - громадян Пакистану. Серед затриманих було двоє чоловіків, жінка та двоє дітей.

Загалом з початку проведення операції «Кордон-2015» було виявлено 652 незаконних мігрантів, 46 з них – діти.