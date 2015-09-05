Хомутиннік відкинув звинувачення Саакашвілі у впливі на органи виконавчої влади

"Вважаю що Саакашвілі - чистий популіст, який зараз намагається зробити за дуже короткий час собі піар, для того щоб стати кандидатом в прем'єр-міністри. Це його ціль, і вона абсолютно зрозуміла. Але я вважаю що такі люди не можуть будувати свою політику на безпідставних звинуваченнях інших людей", - зазначив політик.

Читайте такожПартія "Відродження" візьме участь у місцевих виборахКрім того, Віталій Хомутиннік підкреслив, що здивувався ставленням Саакашвілі до власної персони. "Чому? Тому що я його в своєму житті бачив тільки по телебаченню. Він взагалі не знає що я є на світі. Тому звинувачення, що я маю вплив, перебуваючи в опозиції, на якісь виконавчі органи влади, співставне з тим, що я так само можу сказати, що мій вплив, наприклад, на митницю, як він сказав, дорівнює його сьогоднішньому впливу на Грузію", - сказав депутат.

"Якщо він, будучи губернатором, доведе мій вплив на якусь гілку виконавчої влади, я згоден з тим щоб покласти свій мандат, але якщо не доведе, то нехай він піде з займаної посади", -сказав Хомутиннік.

Політик висловив переконання, що при перемозі на місцевих виборах, його політична сила "може далі дивитись на дострокові парламентські вибори та повністю перезавантажувати сьогоднішню популістську владу в державі".