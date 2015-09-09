Роз'яснювальна робота щодо конституційних змін стає одним із пріоритетів влади — Порошенко

14:27, 09 вересня 2015
Політика
63 0

Президент України Петро Порошенко запевняє, що роз'яснювальна робота щодо конституційних змін з децентралізації стає одним із пріоритетів.

Петро Порошенко / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Ради регіонального розвитку.

За словами президента, в суспільстві має бути розгорнута дуже змістовна дискусія на тему внесення змін до Конституції у частині децентралізації.

Читайте такожТука радить владі не наступати на старі граблі: "Нам не можна допустити третього Майдану"

“Роз'яснювальна робота щодо конституційних змін з децентралізації стає зараз одним із головних пріоритетів влади”, - сказав глава держави.

Він наголосив на необхідності у такий спосіб захистити українців, аби вони не стали легкою здобиччю демагогів, провокаторів, політичних спекулянтів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter