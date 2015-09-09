Роз'яснювальна робота щодо конституційних змін стає одним із пріоритетів влади — Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Ради регіонального розвитку.

За словами президента, в суспільстві має бути розгорнута дуже змістовна дискусія на тему внесення змін до Конституції у частині децентралізації.

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“Роз'яснювальна робота щодо конституційних змін з децентралізації стає зараз одним із головних пріоритетів влади”, - сказав глава держави.

Він наголосив на необхідності у такий спосіб захистити українців, аби вони не стали легкою здобиччю демагогів, провокаторів, політичних спекулянтів.