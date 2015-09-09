Роз'яснювальна робота щодо конституційних змін стає одним із пріоритетів влади — Порошенко
14:27, 09 вересня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко запевняє, що роз'яснювальна робота щодо конституційних змін з децентралізації стає одним із пріоритетів.
Петро Порошенко / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Ради регіонального розвитку.
За словами президента, в суспільстві має бути розгорнута дуже змістовна дискусія на тему внесення змін до Конституції у частині децентралізації.
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“Роз'яснювальна робота щодо конституційних змін з децентралізації стає зараз одним із головних пріоритетів влади”, - сказав глава держави.
Він наголосив на необхідності у такий спосіб захистити українців, аби вони не стали легкою здобиччю демагогів, провокаторів, політичних спекулянтів.
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