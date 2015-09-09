Порошенко відмовиться від змін до Конституції у разі введення військового чи надзвичайного стану

Про це заявив президент Петро Порошенко. "Ніякі зміни до Конституції не будуть прийматися, якщо дійде до військового або надзвичайного положення", заявив президент, відкриваючи засідання Ради регіонального розвитку.

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За словами глави держави, доля конституційних змін залежить від загального прогресу у виконанні Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Якщо Москва все-таки вирішить "поховати" Мінські угоди, то ми повернемося до змісту змін до Конституції", - сказав він.

"Якщо, не дай Боже, дійде до військового або надзвичайного стану ... Ніякі зміни в Конституцію голосувати не будуть", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 5 вересня у річницю ухвалення Мінської угоди Петро Порошенко заявив, що для встановлення миру в Україні альтернативи цій угоді не існує. "Альтернативи Мінським домовленостям не існує, якщо ми хочемо припинити окупацію, вийти на український кордон. Якщо ми хочемо повернути ці проблемні території Україні. Якщо ми хочемо звільнити заручників, які незаконно тримаються як на окупованих територіях, так і в РФ", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати будівлю ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також у правоохоронців та бійців Національної гвардії була кинута бойова граната, в результаті чого один нацгвардієць загинув, ще двоє померли у лікарнях. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.