Президент упевнений, що Угода про асоціацію Україна-ЄС набуде чинності з початку 2016 року

10:58, 11 вересня 2015
Політика
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Угода про асоціацію Україна-ЄС набуде чинності у повному обсязі з 1 січня 2016 року.

/ Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на конференції в Києві.

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“Я не має жодного сумніву, що Угода про асоціацію Україна-ЄС, яка є всеосяжною дорожньою картою для внутрішніх реформ, набуде чинності ближчим часом, а у частині щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі вступить в силу чітко з 1 січня 2016 року. Підступні спроби Росії перешкодити цій історичній події приречені на провал”, - сказав він.

За його словами, рішуче прагнення України до європейського дому неможливо зупинити.

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