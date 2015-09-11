Президент упевнений, що Угода про асоціацію Україна-ЄС набуде чинності з початку 2016 року
10:58, 11 вересня 2015Політика
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Угода про асоціацію Україна-ЄС набуде чинності у повному обсязі з 1 січня 2016 року.
Порошенко не сумнівається у тому, що УА вчасно набуде чинності / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на конференції в Києві.
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“Я не має жодного сумніву, що Угода про асоціацію Україна-ЄС, яка є всеосяжною дорожньою картою для внутрішніх реформ, набуде чинності ближчим часом, а у частині щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі вступить в силу чітко з 1 січня 2016 року. Підступні спроби Росії перешкодити цій історичній події приречені на провал”, - сказав він.
За його словами, рішуче прагнення України до європейського дому неможливо зупинити.
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