Суд взяв під варту "свободівця" Сиротюка, підозрюваного у заворушеннях під ВР 31 серпня

Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб для члена ВО «Свобода» Юрія Сиротюка, який підозрюється у заворушеннях біля Верховної Ради 31 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні увечері оголосив слідчий–суддя Печерський районний суд столиці Володимир Карабань, задовільнивши таким чином відповідне клопотання слідчого МВС за погодженням з прокурором управління з нагляду Генпрокуратури України.

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«Клопотання старшого слідчого МВС України за погодженням з прокурором управління з нагляду Генпрокуратури України задовільнити в повному обсязі, обрати для підозрюваного Сиротюка запобіжний захід утримання під вартою протягом 60 діб до 9 листопада 2015 року. Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційного суду Києва через Печерський районний суд протягом 5 діб зазначено ухвали суду», - зазначив слідчий суддя.

Після оголошення рішення співробітники міліції та конвой попросили всіх присутніх залишити залу судового засідання, в якій залишився лише Сиротюк.

У свою чергу в коментарі журналістам захисники Сиротюка зазначили, що оскаржуватимуть дане рішення суду.

«Ми однозначно його оскаржимо, оскільки це рішення є незаконним», - сказали адвокати Сиротюка.