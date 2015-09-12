Корбан: Олігархи повинні публічно продати свої активи

Про це заявив голова політради УКРОПу Геннадій Корбан в ефірі програми «Каток» на радіо «Голос столиці» в п’ятницю ввечері.

«Деолігархізація передбачає, що протягом року всі олігархи, котрі володіють стратегічними галузями української економіки, будуть зобов’язані продати свої контрольні пакети на публічних майданчиках не тільки в Україні, а й за кордоном. Ми готуємо відповідний законопроект на цю тему», – сказав він.

За словами Корбана, подібна м’яка націоналізація активів відбувалась у Франції, Німеччині та інших країнах.

Політик зазначив, що для звільнення економіки України від олігархів потрібно «вибити з-під них монополію».

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За словами Корбана, Ігор Коломойський запевнив його, що готовий піти на продаж активів першим. Утім, це має стосуватися всіх тих, хто підпадає під визначення «олігарх», наголосив лідер УКРОПу: «Ми приймемо правила гри, які будуть однаковими для всіх олігархів». На уточнююче запитання ведучого про те, що буде запорукою того, що, отримавши владу, УКРОП саме так і вчинить, Геннадій Корбан заявив: «Вірити потрібно тим людям, які захищають країну, а такими людьми є ми – ми сьогодні воюємо на Донбасі, ми сьогодні продовжуємо робити те, що робили в адміністрації Дніпропетровської області. І УКРОП сьогодні є в Україні тією силою, яка воює не лише з ворогом, а й з внутрішньою окупацією».