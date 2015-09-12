Петиція про голосування у ВР за відбитками пальців набрала 25 тисяч підписів
12:27, 12 вересня 2015Політика
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Вже чотири петиції на сайті президента зібрали 25 тисяч підписів: про дозвіл зброї, скасування імпортного збору на автомобілі, про прем'єрство Міхаіла Саакашвілі та про скасування застави для хабарників
Вже чотири петиції до президента набрали необхідні 25 тисяч підписів / Фото УНІАН
Електронна петиція до президента України Петра Порошенка про введення електронної системи голосування у Верховній Раді за відбитками пальців набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.
Про це повідомляється на офіційному сайті президента.
"Впровадити електронну систему голосування за відбитком пальців у Верховній Раді, тим самим унеможливити голосування за неприсутніх депутатів. Вже 2015 рік, а система й досі не встановлена", - йдеться в тексті петиції.
Нагадаємо, вже чотири петиції на сайті президента зібрали 25 тисяч підписів: про дозвіл зброї, скасування імпортного збору на автомобілі, про прем'єрство Міхаіла Саакашвілі і про скасування застави для хабарників.
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