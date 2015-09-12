"Солідарність" і "Опозиційний блок" ведуть переговори про розподіл округів на місцевих виборах - Корбан
Партії «Солідарність» і «Опозиційний блок» ведуть переговори про розподіл округів на місцевих виборах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова політради «УКРОПу» Геннадій Корбан заявив на з'їзді партії.
«Йдуть переговори про дерибан країни на двох між «Солідарністю» і так званим «Опозиційним блоком». У рамках цього договорняка вони вже розподіляють між собою округи на місцеві вибори - визначають, хто і де скуповуватиме голоси людей, доведених до злиднів», - заявив Корбан.
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Він підкреслив, що на сьогодні в парламенті фактично створено нову більшість за участю фракції «Опозиційний блок».
Корбан також різко розкритикував зміни до Конституції в частині децентралізації. За його словами, по суті, в Конституцію вписують «смотрящих» за містами і районами префектів».
«Причому, з такими повноваженнями, які навіть «смотрящим» Януковича і не снилися», - додав він.
При цьому лідер партії «УКРОП» заявив, що «ми не побоялися стати ворогами Путіна і вже тим більше не нам боятися купки жадібних і боягузливих корупціонерів».
«Саме тому партія «УКРОП» йде на місцеві вибори», - підкреслив Корбан.
З'їзд партії підтримав рішення брати участь у виборах до місцевих органів влади по всій Україні.
Як повідомляв УНІАН, голова «УКРОПу» Геннадій Корбан буде балотуватися на посаду міського голови Києва.