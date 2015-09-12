"Солідарність" і "Опозиційний блок" ведуть переговори про розподіл округів на місцевих виборах - Корбан

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова політради «УКРОПу» Геннадій Корбан заявив на з'їзді партії.

«Йдуть переговори про дерибан країни на двох між «Солідарністю» і так званим «Опозиційним блоком». У рамках цього договорняка вони вже розподіляють між собою округи на місцеві вибори - визначають, хто і де скуповуватиме голоси людей, доведених до злиднів», - заявив Корбан.

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Він підкреслив, що на сьогодні в парламенті фактично створено нову більшість за участю фракції «Опозиційний блок».

Корбан також різко розкритикував зміни до Конституції в частині децентралізації. За його словами, по суті, в Конституцію вписують «смотрящих» за містами і районами префектів».

«Причому, з такими повноваженнями, які навіть «смотрящим» Януковича і не снилися», - додав він.

При цьому лідер партії «УКРОП» заявив, що «ми не побоялися стати ворогами Путіна і вже тим більше не нам боятися купки жадібних і боягузливих корупціонерів».

«Саме тому партія «УКРОП» йде на місцеві вибори», - підкреслив Корбан.

З'їзд партії підтримав рішення брати участь у виборах до місцевих органів влади по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, голова «УКРОПу» Геннадій Корбан буде балотуватися на посаду міського голови Києва.