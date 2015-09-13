Муженко назвав танкові підрозділи в АТО неприступною фортецею оборони проти ворога

Про це йдеться у вітання генерала на сайті Міністерства оборони.

«Численними подвигами воїнів-танкістів під час проведення антитерористичної операції увінчаний новий сучасний літопис Збройних Сил України. А нині танкові підрозділи в районі проведення антитерористичної операції неприступною фортецею міцно тримають оборону проти російсько-терористичного агресора», – зазначив Муженко.

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Начальник Генштабу наголосив, що воїни-танкісти «проявляють рішучість, наполегливість і стійкість на полі бою», а також закликав вшанувати нині тих, хто віддав своє життя, обороняючи Україну.

Як повідомляв УНІАН, вітання з Днем танкістів у неділю висловив через соціальні мережі і президент України Петро Порошенко.