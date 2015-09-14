Журналісти знайшли оголошену СБУ у розшук соратницю Ющенка у власному офісі в Києві (фото)
14:00, 14 вересня 2015Політика
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Колишня очільниця Київщини та соратниця президента Віктора Ющенка Віра Ульянченко, яку СБУ оголосила в розшук, не тікала зі столиці.
Оголошена у розшук СБУ Ульянченко / tsn.ua
Ульянченко зустріли у її власному київському офісі, повідомляє ТСН.ua.
Як повідомляв УНІАН, СБУ оголосила в розшук Ульянченко.
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За даними правоохоронців, вона зникла 30 червня у Києві та переховується від органів прокуратури, запобіжний захід до неї не застосовувався.
Зазначається, що про її місцеперебування просять повідомляти у СБУ. Натомість у СБУ повідомили, що справу екс-глави Київської ОДА наразі веде Генеральна прокуратура України.
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